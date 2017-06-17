وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعة
وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعة
12:35 ص السبت 17 يونيو 2017
كتب- محمود مصطفى:
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة قرر وقف الشيخ محمد قاعود، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص عن الخطابة، ونقله للعمل بمديرية القاهرة، بعد تعرضه اليوم لجزيرتي تيران وصنافير خلال خطبة الجمعة.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن إمام المسجد، اتهم بعض المسئولين المصريين بـ"الخيانة والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير"، وضرب مثالا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الوطن عند فتح مكة، وتخلي بعض مسئولي الدولة عن الجزيرتين- على حد تعبيره.
وأشارت المصادر، إلى أن "جمعة"، التقى إمام مسجد عمرو بن العاص اليوم، بمقر الوزارة، عقب صلاة الجمعة وتحدث معه حول الواقعة، وأبلغه بقرار النقل.
ونوهت المصادر إلى أن رئيس القطاع الديني قرر ندب الشيخ حازم جلال، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، للعمل إماما وخطيبا لمسجد عمرو بن العاص.
من جانبه قال الشيخ محمد قاعود، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنه تحدث فقط عن المحافظة على العرض والشرف خلال خطبة الجمعة، ولم يتعرض للجزيرتين.
وأضاف قاعود- في تصريحات لمصراوي- أنه تم إبلاغه بوقفه عن الخطابة ونقله من المسجد، للعمل بمديرية أوقاف القاهرة.
ولفت قاعود إلى أنه معروف عنه الوسطية والاعتدال، ولم يثير أي أزمات منذ تعيينه بالوزارة حتي الآن.
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