اليوم.. الجنايات تبدأ أولى جلسات محاكمة قاض بتهمة قتل مجند
اليوم.. الجنايات تبدأ أولى جلسات محاكمة قاض بتهمة قتل مجند
12:17 ص السبت 17 يونيو 2017
كتب - صابر المحلاوي:
تبدأ أمام الدائرة 3 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بقتل "مجند" بمدينة نصر.
يشار إلي أن النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على مذكرة الرأي المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار حسين ش. محبوس، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد على خلفية اتهامه بقتل مجند، عقب مرور أسبوع على الواقعة.
روى محضر الشرطة المسطر بمعرفة الملازم أول أحمد مازن، تفاصيل الواقعة في القضية المُقيدة برقم 1084 لسنة 2017 إداري مدينة نصر أول، والمؤرخ بتاريخ 3 مايو 2017، حيث أثبت به وجود بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد حسني-دائرة القسم-فانتقل إلى محل البلاغ، وتقابل مع المدعوة بوسي حسن عبد الفتاح التي أبلغته أنها وإبان تواجدها أمام العقار محل الواقعة، فوجئت بأحد الأشخاص، الذي تبين أنه يدعى ح. ش، يسألها عن مناسبة تواجدها بمحل الواقعة.
محضر الشرطة، أكد أنه بمجرد طرح السؤال من القاضي حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على أثرها بالاتصال بخطيبها المدعو مؤمن سعد محمد علي، وطلبت منه الحضور، وما إن حضر الأخير حتى حدثت بينه وبين القاضي مشادة كلامية احتدمت لتشابك بالأيدي، فاستل الأخير سلاحه الناري مشهراَ إياه في مواجهة خطيبها، وأطلق منه عيارا ناريا استقر في صدر المجني عليه وأرداه قتيلا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة الاستيلاء على "أرض جمعية المستشارين" لـ8
-
تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة الاستيلاء على "أرض جمعية المستشارين" لـ8
-
13 يوليو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع
-
13 يوليو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لمواجهة "أي خروج عن القانون"أخبار
-
الحكومة تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنيةأخبار
-
4 علامات لليلة القدر .. تعرف عليها !!!فنون
-
وفد من مصر والسعودية والبحرين والإمارات لـ"إيكاو": حظر الطيران ضدأخبار
-
ياسر جلال: هذا الفارق بيني وبين رامز..ونجاح "ظل الرئيس" فاق توقعاتيفنون
-
القحطاني يكشف أسرار مؤامرة القذافي وأمير قطر السابق لاغتيال خادم الحرمينأخبار