اليوم.. "الجنايات" تصدر حكمها على 67 متهمًا باغتيال النائب العام السابق
اليوم.. "الجنايات" تصدر حكمها على 67 متهمًا باغتيال النائب العام السابق
12:08 ص السبت 17 يونيو 2017
كتب - صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الحكم على 67 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق".
وفي أواخر يونيو 2015، قُتِل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يُقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.
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