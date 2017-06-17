«موازنة البرلمان» تكشف حقيقة تسريح 5 ملايين موظف حكومي

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الجهاز الإداري بالدولة يعمل به 7 ملايين موظف حكومي، وسيتم تدريب 5 ملايين موظف منهم تدريبا تحويليا بهدف الاستفاده من قدرتهم.

ونفى عمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، ما تردد بشأن تسريح الحكومة 5 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

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وتابع: «لن يتم تسريح أي موظف.. بالعكس دا إحنا هندربهم وهنستفيد منهم وهيفضلوا يقبضوا مرتباتهم.. واللي هياخد الدورات التدريبية مرتبه هيزيد».