القوى العاملة بالنواب: «ننحاز للمواطن.. وكفانا مزايدات»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مساء الجمعة، إنه تم إعداد مشروع القانون الخاصة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وسيتم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، الاثنين المقبل.

وأضاف المراغي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن اللجنة قامت بإقرار 4 قوانين، وهما قانون الخاضعين وغير الخاضعين للخدمة المدنية، وقانون العلاوة الاستثنائية، وقانون غلاء المعيشة، وقانون زيادة المعاشات.

وأشار إلى أنه سيتم عرض القوانين الأربعة على اللجنة العامة بالبرلمان، يوم الإثنين المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد حد أدنى وحد أقصى لكل قانون من القوانين الأربعة.

شاهد أيضا

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن «الأوضاع صعبة، وهناك غلاء فاحش في المعيشة، ولكن مجلس النواب ينحاز للمواطن.. وكفانا مزايدات».