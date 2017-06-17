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«الفرعون المصري» على أبواب الانتقال إلى ليفربول

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«الفرعون المصري» على أبواب الانتقال إلى ليفربول «الفرعون المصري» على أبواب الانتقال إلى ليفربول

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

أصبح محمد صلاح مهاجم منتخب على بعد خطوات من الانتقال لنادي ليفربول الإنجليزي بعدما قرر النادي الإنجليزي الموافقة على مطالب روما الإيطالي الذي يلعب له صلاح مقابل الحصول على توقيع اللاعب المصري.

وكان ليفربول قد تقدم بعرض لنادي العاصمة الإيطالي روما للحصول على خدمات صاحب الـ25 عامًا مقابل 28 مليون جنيه إسترليني وهو ما تم رفضه.

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كما كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن روما وافق على عرض ليفربول الأخير الذي وصل 40 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين أخرى كحوافز إضافية في الصفقة ليصل إجماليها إلى 45 مليون وهو مبلغ أقل من الذي طلبه روما في البداية بخمسة ملايين فقط.

الاجتماع الأخير بين الأطراف الثلاثة ليفربول وصلاح وروما انتهى بحسم كل تفاصيل الصفقة، ووافق نادي العاصمة على بيع لاعبه ونجمه في الموسمين الأخيرين مقابل 45 مليون يورو كما أكدت الصحيفة.

وكانت وسائل الإعلام الإنجليزية أكدت أن إدارة ليفربول سترضخ لطلبات روما وستقرر دفع 45 مليون يورو ، وخاصة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق يطالب بإنهاء الصفقة سريعًا.

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