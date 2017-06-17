هزيمة منتخب مصر للسلة استعدادا لكأس العالم للشباب

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ملخص كتب: أحمد سعيد وهاني العوضي

تلقى المنتخب المصري لكرة السلة تحت 19 عامًا هزيمة في أولى مبارياته في دورة ساركوزا الودية استعدادًا لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها في مصر.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الأسباني بنتيجة 66/91 في البطولة التي يتواجد فيها منتخبات إيطاليا وألمانيا.

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ويلتقي المنتخب المصري مع إيطاليا السبت، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة ألمانيا يوم الأحد، ثم يواجه منتخب أسبانيا في مباراة ودية أخيرة قبل العودة لمصر لمواجهة الأرجنتين ودياً قبل المشاركة في كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في مصر في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 99 يوليو المقبل.