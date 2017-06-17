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زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا

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زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا

التحرير

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يعقد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي والمتواجد في الجزائر اجتماعًا مع الأمن الجزائري ظهر غدًا السبت في حضور السفير المصري عمر أبو عيش ويشهد الاجتماع الترتيب لتأمين بعثة الزمالك منذ الوصول للجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة وتحركات البعثة حتى يوم العودة.

كما قام زادة بحجز الدور الخامس بالكامل لإقامة بعثة الزمالك في فندق الإقامة بالجزائر حتى يتمتع الفريق بحصوصية اكبر ومنعًا للإزعاج وحرص زادة الذي سبق البعثة اليوم إلى الجزائر على الانتهاء من اختيار غرف الإقامة في نفس الدور والإتفاق على الأتوبيس الذي ينقل البعثة وتم ترتيب مكان مخصص للبعثة من أجل وجبتي الإفطار والسحور بعيد عن باقي النزلاء.

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ويواجه الزمالك فريق اتحاد العاصمة بطل الجزائر يوم الأربعاء المقبل بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

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التحرير

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