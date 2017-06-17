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حسام حسن لـ«التحرير»: تفوقنا على أندية «صرفت ملايين»

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حسام حسن لـ«التحرير»: تفوقنا على أندية «صرفت ملايين» حسام حسن لـ«التحرير»: تفوقنا على أندية «صرفت ملايين»

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

أكد حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، أن المباريات القادمة لفريقه مثلها كمثل مباريات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لحسم المربع الذهبي، مشيرًا إلى أن إنهاء النادي المصري هذا الموسم في المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي هو إنجاز كبير.

وأضاف حسن، في تصريحات لـ«التحرير»: «تفوقنا على أندية استقدمت لاعبيين بملايين ولديها موارد مالية أضعاف ما يملكه النادي المصري وهو إنجاز يحسب للجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة».

وعن الصفقات الجديدة التي يحتاجها للموسم القادم، قال المدير الفني للمصري إن لجنة التعاقدات بقيادة مدير الكرة إبراهيم حسن ومحمد قابيل عضو مجلس الإدارة تعمل بكل احترام وجهد وتعاون لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم القادم.

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وأشار حسن، إلى أن  لجنه التعاقدات حسمت بعض الصفقات وتم تأجيل الإعلان عنها، احترامًا للأندية المنافسة واللاعبين الذين يمثلون هذه الأندية في الوقت الحالي.

واختتم: «هدفنا خلال الموسم القادم المنافسة على البطولات والوصول لأبعد مدى في البطولات الأفريقية وإسعاد جماهير بورسعيد».

يذكر أن النادي المصري سيلاقي فريق بتروجيت، في العاشرة من مساء غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري العام، والتي ستقام على ملعب استاد الجيش برج العرب.

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التحرير

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