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مصادر يمنية: مقتل 3 عناصر يعتقد بانتمائهم للقاعدة في غارة أمريكية

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مصراوي Masrawy

مصادر يمنية: مقتل 3 عناصر يعتقد بانتمائهم للقاعدة في غارة أمريكية

11:25 م الجمعة 16 يونيو 2017

مصادر يمنية: مقتل 3 عناصر يعتقد بانتمائهم للقاعدة في غارة أمريكية

صنعاء - (د ب أ)

أفادت مصادر محلية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار، في محافظة شبوة، شرق البلاد. 

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن طائرة أمريكية من دون طيار قصفت سيارة تقل ثلاثة أشخاص يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة في منطقة حبان بشبوة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وتسيطر عناصر القاعدة على بعض المناطق في محافظة شبوة، مستغلة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد جراء المعارك بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.

وتشن طائرات أمريكية بدون طيار منذ سنوات سلسلة غارات جوية استهدفت عناصر وقيادات بارزة في تنظيم القاعدة بعدة محافظات يمنية، من بينها محافظة شبوة، في اطار عملية"مكافحة الإرهاب".

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