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«التخطيط»: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.4٪

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«التخطيط»: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.4٪ «التخطيط»: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.4٪

التحرير

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قالت وزارة التخطيط، إن ميزان المدفوعات حقق فائض بنحو 11 مليار دولار، نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 23٪، وانخفاض الواردات غير البترولية بنسبة 3.7٪.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.5٪، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول.

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وأوضحت الوزارة، أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 19.3٪ لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، وانخفضت الواردات السلعية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 43 مليار دولار.

ونوهت بانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.4٪ ليصل إلى 27 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- مارس) 2017/16 مقارنةً بذات الفترة من العام المالى السابق.

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التحرير

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