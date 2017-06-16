بالصور.. مصرع شخص في انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الجمعة، في انهيار عقار قديم مكون من طابق واحد، بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بسقوط العقار الكائن بحارة الليثي، متفرع من شارع التوفيقية بمنطقة بنطاق حي غرب، انتقل على إثره قوات الحماية المدنية، وتبين أنه عقار مكون من طابق أرضي وجزء من بعض حوائط الدور الأول، مأهول بساكن واحد، أسفر الحادث عن وفاته.

وصرح مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، بأنه جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، للبحث عن قتلى أو مصابين، لافتًا إلى أن انهيار العقار أدى إلى وفاة المواطن عباس صابر عباس، 68 عامًا وكان يسكن بمفرده.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه جرى تكليف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث سقوط العقار، والذي تبين أنه كان صادرًا له قرار إزالة رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن الفحص أظهر أن العقار كان أُخلي من السكان، باستثناء شخص واحد رفض الخروج، وهو الضحية الوحيدة في الانهيار.

وأضاف سلطان، أنه أعطى تعليماته فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية، بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وشدد محافظ الإسكندرية، على رئيس حي غرب وجميع الجهات المختصة، بمعاينة موقع العقار على الواقع وفتح باب التحقيقات حول الحادث، مؤكدًا على أنه سيجري تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمساءلة القانونية.