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داعش ينوي الهجوم على القوات العراقية والعشائر بالانتحاريين

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مصراوي Masrawy

داعش ينوي الهجوم على القوات العراقية والعشائر بالانتحاريين

10:58 م الجمعة 16 يونيو 2017

داعش ينوي الهجوم على القوات العراقية والعشائر بالانتحاريين

الرمادي(العراق) -  (د ب أ)

كشف مصدر عسكري عراقي اليوم الجمعة عن نية تنظيم داعش الهجوم على قضاء حديثة، 160 كلم غرب بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الانباء الألمانية(د.ب.ا) إن" معلومات استخبارية أفادت عن نية تنظيم داعش الهجوم على قضاء حديثة الذي تتحصن فيه القوات العراقية والعشائر".

وأضاف أن" التنظيم يعد وفق المعلومات عجلات مفخخة وكتيبة من الانغماسيين (الانتحاريين) خلال الهجوم لكسر أسوار القضاء الذي لم يسقط منذ احتلال تنظيم داعش للعديد من المحافظات العراقية".

وأوضح ان" القوات العسكرية كثفت من تحليق المقاتلات الحربية وطائرات الاباتشي فوق سماء القضاء، اضافة الى نشر المزيد من القطعات العسكرية على محاوره، بغية افشال أي هجوم ارهابي قد تنفذه التنظيمات المتشددة".

ولم ينجح تنظيم داعش في العراق في بسط سيطرته على قضاء حديثة الواقع في أعالي نهر الفرت غربي الأنبار على الرغم من شنه لمئات الهجمات المسلحة وتنفيذ مختلف العمليات الانتحارية.

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