بولتون الإنجليزي يسخر من رحيل «رونالدو» عن ريال مدريد

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قام نادى بولتون الإنجليزى، بالسخرية من الأنباء المتداولة حول رغبة العديد من الأندية الأوروبية، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مديد الإسباني،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد نادى بولتون الصاعد مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "نستطيع التأكيد بأننا لن نُجري محادثات مع كريستيانو رونالدو".

كما كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، اليوم الجمعة، عن نية رونالدو في الرحيل عن ريال مدريد.

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ووفقًا للصحيفة البرتغالية، فإن رونالدو قرر الرحيل عن إسبانيا بعد تورطه مؤخرًا بتهمة التهرب الضريبى فى مبلغ 14.7 مليون يورو.

وكانت العديد من الأندية أبرزهم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسى، ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.