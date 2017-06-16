تنويه: النائب إبراهيم حمودة وسعد الجمال لم يوافقا على اتفاقية "تيران وصنافير"

كتب- مصراوي:

ورد عن طريق الخطأ في القائمة المنشورة بمصراوي، والتي تتضمن أسماء نواب البرلمان الذين صوتوا بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا "تيران وصنافير"، اسم الدكتور إبراهيم حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوالنمرس والحوامدية وكيل لجنة السياحة والطيران المدني.

والصواب أن النائب إبراهيم حمودة رفض الاتفاقية، كما ورد في القائمة اسم النائب سعد الجمال عن طريق الخطأ أيضاً، في حين أنه متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.. لذا لزم التنويه والاعتذار عن الخطأ غير المقصود.

وكان مجلس النواب وافق الأربعاء الماضي، في جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة، فيما هتف نواب المعارضة داخل القاعة: "مصرية.. مصرية".

وقال عبدالعال - عقب أخذ التصويت وقوفا-: "أعلن موافقة المجلس نهائيا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والموقعة في 8 أبريل 2016".