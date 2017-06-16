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مقتل شرطية إسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

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مصراوي Masrawy

مقتل شرطية إسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

10:18 م الجمعة 16 يونيو 2017

مقتل شرطية إسرائيلية في عملية طعن بالقدس المحتلة

كتب – محمد الصباغ:
أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل المجندة الإسرائيلية التي أصابها فلسطينيين في عملية طعن بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة اليوم الجمعة.
وأضاف جندلمان في بيان أن القتيلة هي "شرطية حرس الحدود الوكيل أول هداس مالكا، 23 عاما".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال فتحوا النار بشكل عشوائي.

وحسب ما نقله شهود عيان لوكالة معًا الفلسطينية، انتشرت قوات الاحتلال على كافة أبواب القدس القديمة ومنعت الدخول أو الخروج وأبعدت المتواجدين في المكان بالدفع والضرب بينما حلقت مروحية إسرائيلية لرصد ما يجرى على الأرض.

ومن جانبها دعت حركة فتح، إلى إدانة ما اعتبرته جريمة حرب نفذتها قوات الاحتلال في القدس قبيل الإفطار بقتل الشبان الثلاثة.

وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "إن صمت المجتمع الدولي أمام استمرار الاحتلال وجرائمه التي لم تتوقف للحظة واحدة، يشجع إسرائيل على استباحة الدم الفلسطيني، وما الجريمة البشعة التي ارتكبت اليوم بدم بارد وراح ضحيتها ثلاثة شبان فلسطينيين إلا الدليل على ذلك".

وتابعت الحركة أن "الانتصار لدماء الشهداء يكون بالتمسك بالأرض وبالمقدسات والدفاع عنها"، والتمسك بكافة حقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر إسرائيلية أن أربعة فلسطينيين نفذوا عمليتين في منطقة باب العامود شملت إطلاق نار وطعن.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة من المهاجمين وقتلتهم بينما انسحب المهاجم الرابع وجار البحث عنه.

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