بكري: «الباكون على الأرض يسعون إلى الفوضى.. والشعب أعطاهم درسا»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن كل دعوات التظاهر التي حشدت لها جماعة الإخوان وبعض ذيولها في الداخل قد فشلت، اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن الشعب المصري أعطى لهم درسًا جديدًا في الوطنية بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «دعوات النزول لتظاهرات، تحولت إلى موجات سخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وكذلك حملات حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللجيش العظيم».

تابع «الشعب أثبت أنه يعلم حقيقة حملات التشكيك التي يشّنها بعض المستفيدين من المتآمرين وأصحاب هتافات (يسقط حكم العسكر)، والمصريون أكدوا أنهم أصبحوا لا يصدقون هؤلاء الذين يلعبون على مشاعر وعواطف الناس».

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أوضح أن «من يزعمون أنهم يتباكون على الأرض يستخدمون الحق في غير موضعه، ويسعون إلى نشر الفوضى بالأساس، مع أنهم يعلمون تمامًا حقيقة الأمور»، مؤكدًا أن «الجيش لا يمكن أن يفرط في الأرض المصرية».