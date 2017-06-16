أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بكري: «الباكون على الأرض يسعون إلى الفوضى.. والشعب أعطاهم درسا»

Google+ Print
بكري: «الباكون على الأرض يسعون إلى الفوضى.. والشعب أعطاهم درسا» بكري: «الباكون على الأرض يسعون إلى الفوضى.. والشعب أعطاهم درسا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن كل دعوات التظاهر التي حشدت لها جماعة الإخوان وبعض ذيولها في الداخل قد فشلت، اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن الشعب المصري أعطى لهم درسًا جديدًا في الوطنية بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «دعوات النزول لتظاهرات، تحولت إلى موجات سخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وكذلك حملات حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح ، وللجيش العظيم».

تابع «الشعب أثبت أنه يعلم حقيقة حملات التشكيك التي يشّنها بعض المستفيدين من المتآمرين وأصحاب هتافات (يسقط حكم العسكر)، والمصريون أكدوا أنهم أصبحوا لا يصدقون هؤلاء الذين يلعبون على مشاعر وعواطف الناس».

شاهد أيضا

أوضح أن «من يزعمون أنهم يتباكون على الأرض يستخدمون الحق في غير موضعه، ويسعون إلى نشر الفوضى بالأساس، مع أنهم يعلمون تمامًا حقيقة الأمور»، مؤكدًا أن «الجيش لا يمكن أن يفرط في الأرض المصرية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نادية هنري تطالب السيسي بعدم التصديق على «تيران وصنافير» وانتظار المنازعة الدستورية

نادية هنري تطالب السيسي بعدم التصديق على «تيران وصنافير» وانتظار المنازعة الدستورية

السيسي يوجه كلمة للمصريين خلال احتفال «الأوقاف» بليلة القدر

السيسي يوجه كلمة للمصريين خلال احتفال «الأوقاف» بليلة القدر

السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر الأربعاء المقبل

السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر الأربعاء المقبل

بكري: «السيسي وضع نفسه وأسرته قيد الاغتيال الأبدي ولا يمكن أن يخون»

بكري: «السيسي وضع نفسه وأسرته قيد الاغتيال الأبدي ولا يمكن أن يخون»