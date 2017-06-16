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صحيفة: رفع العلم اليوناني على السفارة المصرية بالدوحة

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مصراوي Masrawy

صحيفة: رفع العلم اليوناني على السفارة المصرية بالدوحة

09:45 م الجمعة 16 يونيو 2017

صحيفة: رفع العلم اليوناني على السفارة المصرية بالدوحة

العلم اليوناني

كتب – محمد الصباغ:
ارتفع العلم اليوناني -اليوم الجمعة- على مبنى السفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد الاتفاق رسميًا بين القاهرة وأثينا على تمثيل الأخيرة لمصر في قطر، وفقًا لموقع صحيفة "ekathimerini" اليونانية.

وقالت الخارجية اليونانية -في بيان لها أمس الخميس- إنه وبعد مفاوضات، تم التوقيع على اتقاف بين اليونان ومصر على تمثيل الأولى للثانية في قطر من خلال السفارة اليونانية بالدوحة. وذكر البيان أن التمثيل يشمل الأمور الدبلوماسية والإدارية والقنصلية.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة يوم الاثنين في الخامس من الشهر الجاري مع دول والإمارات والبحرين، حيث اتهموا الدوحة بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران وزعزعة استقرار المنطقة.

كما أصدرت الدول الأربعة قائمة تضم 59 شخصًا و12 كيانًا مشيرين إلى أن الخطوة جاءت فى ضوء التزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.

وأضاف البيان الصادر يوم الخميس الموافق السادس من يونيو الجاري، أن القرار جاء نتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات فى الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم او ايواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية والاتفاق التكميلي عام 2014 مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

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