الخارجية الإيطالية تدعو لحوار يمني لتعزيز حل تفاوضي وشامل للصراع

روما - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن بلاده، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى والعضوية غير الدائمة هذا العام في مجلس الأمن الدولي، تشارك بنشاط موسع من أجل تعزيز حل تفاوضي وشامل للصراع المدني في اليمن.

وأضاف ألفانو، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة "إن الدعم النشط للحوار اليمني - اليمني بشأن الترتيبات الدستورية، هو جزء من سياق أوسع لمبادرات السلام ودعم الأمن من طرف وزارة الخارجية، وأيضا عبر استراتيجية لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية المرموقة الناشطة في مجال العلاقات الدولية".

جاء ذلك تعليقا على مبادرة المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا ووزارة الخارجية الإيطالية، والتي شملت استضافة جلسة حوار غير رسمية بشأن الترتيبات الدستورية المستقبلية التي يتعين دعمها في اليمن التي انجرفت قبل عامين في حرب أهلية مأساوية بعد انتقال سياسي واعد انطلق في عام 2011 في أعقاب الربيع العربي، حسبما أفادت الخارجية الايطالية.

شارك في جلسة الحوار، إضافة إلى حقوقيين وخبراء دستوريين وممثلين عن المؤسسات اليمنية، حركات وجمعيات غير حكومية تمثل طرفي الصراع في اليمن، أي حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف الدول العربية من جانب، والائتلاف بين المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جانب آخر.