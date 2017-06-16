العثور على حطام الطائرة العسكرية الماليزية المفقودة
العثور على حطام الطائرة العسكرية الماليزية المفقودة
08:53 م الجمعة 16 يونيو 2017
كوالالمبور - (د ب أ)
عثرت السلطات الماليزية على حطام الطائرة المقاتلة التابعة لسلاح الجو الماليزي التي كانت فُقدت أمس الخميس شرق البلاد، وذلك على مقربة من قرية ياك ياه، في منطقة تشوكاي بولاية ترنجانو .
وأوضح بيان صادر عن مركز سلاح الجو اليوم الجمعة،نقلته وكالة الانباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة أن فريق البحث والإنقاذ عثر على حطام الطائرة المنكوبة باستخدام طائرة مروحية، وأن عملية التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
وقال وزير الدفاع هشام الدين حسين انه لا يزال من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث، مضيفاً : "سنجري تحقيقا شاملا في هذا الحادث بما في ذلك الجوانب الفنية".
ووفقا لـ" برناما"، فإنه تم العثور على جثتي الطيارين 31 و 39 عاما، في غابة بولاية ترينجانو بشمال شرق البلاد، ومعهما مظلتيهما.
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