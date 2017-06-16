بروتوكول تعاون.. فينورد الهولندي يشرف على ناشئي الأوليمبي

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أبرم مجلس ادارة النادي الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد، اليوم الجمعة، بروتوكول التعاون المشترك وإنشاء أكاديمية كرة قدم داخل النادي مع نظيرة نادي فينورد الهولندي صاحب التاريخ الكبير في الكرة الأوروبية والهولندية، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي ومستر خيدو نائب رئيس نادي فينورد، ومحمد البغدادي رئيس الأكاديمية في مصر بإحدى فنادق القاهرة الكبرى بالتجمع الخامس.

واتفق الطرفان على أن يتم الإشراف فنيا على قطاع الناشئين بالنادي الأوليمبي، فضلا عن إقامة أكاديمية كرة قدم تحت إشراف مدربين وخبراء من نادي فينورد الهولندي.

وجاء خلال بروتوكول التعاون بين النادي الأوليمبي ونظيره الهولندي إقامة دورات تدريبية لمدربي النادي، فضلا عن اختيار اللاعبين الموهوبين والمتميزين لإقامة فترة معايشة في نادي فينورد الهولندي وإبرام عقود احتراف للاعبين المميزين، واستفادة النادي ماديا، على أن تتكفل الشركة الراعية للأكاديمية برواتب المدربين.

وأكد خيدو نائب رئيس نادي فينورد أن إدارة النادي الهولندي تستهدف اكتشاف المواهب المصرية وتنميتها في ظل وجود مواهب عديدة.

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وأضاف خيدو إلى أن اختيار النادي الأوليمبي ليكون الوكيل الحصري لأكاديمية فينورد الهولندي داخل الإسكندرية، نظرا إلى تاريخ النادي العريق، فضلا عن وجود بنية رياضية من ملاعب ومنشآت وقاعات للاجتماعات على أعلى مستوى.

فيما قال محمد بغداداي، رئيس الأكاديمية، إنه يهدف إلى افتتاح عدد من فروع أكاديمية فينورد على مستوى محافظات مصر خلال فترة قصيرة، بعد افتتاح مؤخرا فروع في النادي الإسماعيلي، والمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأشاد بغدادي بالدور الذي قام به مصطفى أبو زاهرة عضو مجلس الإدارة، في تقريب وجهات النظر بين الشركة المسؤولة عن أكاديمية فينورد داخل مصر، وإدارة النادي الأوليمبي.