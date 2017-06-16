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حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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أوضح حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، أنه لا يوجد لاعبين معرضون للإيقاف في قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

وقال المدير الإداري للزمالك، لا يوجد لدينا لاعب متعرض لعقوبة الإيقاف للحصول على إنذارين والجميع موجود وقرار اختيار القائمة يكون للمدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو.

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ومن المقرر أن يعلن المدير الفني قائمة الفريق غدا في المران المقرر إقامته على عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي قبل السفر صباح الأحد إلى الجزائر.

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التحرير

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