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الرئيس الألماني يعرب عن ثقته فى مستقبل الاتحاد الاوروبي

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني يعرب عن ثقته فى مستقبل الاتحاد الاوروبي

09:25 م الجمعة 16 يونيو 2017

الرئيس الألماني يعرب عن ثقته فى مستقبل الاتحاد الاوروبي

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

 

بروكسل - (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ثقته في مستقبل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانتخابات الفرنسية التي أعطت سببا "للتفاؤل مجددا" على حد قوله.

وقال شتاينماير بعد لقائه اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل :إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خاض "معركة انتخابية شجاعة"، بعد أن "صرح بمعارضته للاتجاهات السائدة المعارضة للفكرة الأوروبية".

يذكر ان شتاينماير يقوم حاليا باول زيارة لبروكسل بعد اختياره رئيسا لألمانيا.

وأكد شتاينماير أن ماكرون "سيكون شريكا جيدا في التعاون بين ألمانيا وفرنسا".

وقال شتاينماير"أعتقد أن كلتا الدولتين سيتمكنان من التأثير بقوة من أجل تجاوز الأزمة الأوروبية".

وتبدأ يوم الاثنين المقبل مفاوضات شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلق شتاينماير على ذلك قائلا إنه يأمل في أن تجري قريبا مفاوضات جوهرية في هذا الصدد.

وأوضح شتاينماير أن على بقية دول الاتحاد السبع والعشرين أن تحتشد وتمنح لأوروبا وزنا باجتماعهم معا في "كفة ميزان العالم" على حد قوله.

والتقى شتاينماير وبصحبته زوجته إلكه بودنبيندر اليوم الجمعة بملك بلجيكا فيليب وزوجته ماتيلدا على مأدبة غداء بقصر لايكن على مشارف بروكسل.

 

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