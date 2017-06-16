الآثار: المقاولون العرب تبدأ في أعمال صيانة منزل "رمضان" الأثري برشيد

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، بأن لجنة أثرية مشتركة من قطاعي الآثار الإسلامية والقبطية والمشروعات برئاسة أشرف محمود مدير عام الأثار الإسلامية والقبطية بوجه بحري توجهت اليوم لمعاينة منزل "رمضان" الأثري بمدينة رشيد وتقييم الوضع الراهن له فور الإنهيار المفاجئ الذي أصاب سقف الحجرة الشمالية الغربية الموجودة بالدور الثالث للمنزل المطل علي الشارع الرئيسي.

وأوضح عبد اللطيف في تصريح له اليوم، أن مديري ومفتشي جنوب رشيد قد فوجئوا بسقوط السقف أثناء قيامهم بالمرور الدوري على المباني الأثرية اليوم الجمعة، حيث أن السقف كان في حالة جيدة ولم يكن يعاني من أية مشكلات أو هناك أية إشارات تشير لسقوطه.

وأضاف أن المعاينة المبدئية أشارت إلى أن سبب سقوط السقف ترجع إلى تخلخل العروق الخشبية الحاملة للسقف والممتدة بطوله وعرضه، الأمر الذي أدى إلى انهيار سقف الحجرة بالكامل.

وأكد أنه تم إخطار الجهات المختصة لإخلاء الشارع من حركة المرور حتى يتم الاستفاضة من المعاينة وتقييم الوضع الحالي، موضحا أنه لم يتم سقوط أية من أجزاء السقف بالشارع وأن جميع أجزاؤه سقطت داخل الحجرة.

ومن جانبه، قال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، إنه تم تكليف شركة المقاولون العرب بالبدء الفوري في أعمال درء الخطورة عن المنزل وإعادة بناء السقف طبقا للأصول والقواعد الأثرية.

يذكر أن منزل رمضان الأثري يعد من أهم المنازل الأثرية برشيد حيث يعود تاريخ انشاؤه للقرن الثاني عشر الهجري، موافق الثامن عشر ميلادي وهو مسجل بعداد الأثار الإسلامية والقبطية طبقا للقرار الوزاري 10357 لسنة 1956.