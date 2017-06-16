"رابطة الطيارين" تكرم طاقم رحلة "باريس" المنكوبة

كتب- طه عبيد:

كرمت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، الجمعة، شهداء طاقم الرحلة 804، والتي سقطت في البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس في مايو من العام الماضي.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته الرابطة مساء اليوم الجمعة برئاسة كابتن طيار شريف المناوي، وبحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط ورؤساء الشركات التابعة.

أكد كابتن شريف المناوي في كلمته أن الرابطة حريصة على هذا اللقاء الأسري الذي يجمع الطيارين وكافة العاملين في قطاعات الطيران المدني علي مائدة إفطار واحدة، لدعم روح الفريق والاخلاص والتفاني في العمل الذي يعد من أهم مقومات نجاح منظومة الطيران .

وقال المناوي، إن الطيار المصري من أكفأ الطيارين بفضل التدريب المتواصل في شركة "مصرللطيران"، مشيراً إلى أن تحقيق السلامة الجوية والوصول إلى درجة عالية من المهنية والحرفية من أولي اهتمامات الشركة الوطنية خلال الفترة الحالية.

وأضاف المناوي: "أعاهد الطيارين أنفسهم على موصلة الجهد من أجل النهوض بالشركة الوطنية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني".

وفي نهاية اللقاء تسلم أسر الشهداء وكذلك الطيارين الذين أنهوا خدمتهم دروع التكريم تقديراً لدورهم وتفانيهم في العمل.

كانت الرحلة 804 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس في 19 مايو الماضي، تحطمن فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.