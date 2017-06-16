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سيد علي: الإخوان والناصريين عطلوا الديموقراطية على مدار 65 عاما

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سيد علي: الإخوان والناصريين عطلوا الديموقراطية على مدار 65 عاما سيد علي: الإخوان والناصريين عطلوا الديموقراطية على مدار 65 عاما

التحرير

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قال الإعلامي سيد علي، مساء الجمعة، إنه ضمن قوائم الاغتيال التي وضعتها جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه الإعلامي الوحيد في الذي ليس له علاقة بأي جهاز أمني.

أضاف علي، ببرنامج «شيخ الحارة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن انتقاداته المستمرة لوزارة الداخلية، ليست سبب اختفاءه عن الشاشة في الفترة الحالية، مستكملًا «أنا مش قاعد في البيت، أنا مدير تحرير مؤسسة الأهرام، ووزير الداخلية ولا من هو أكبر منه، قادر على أنه يقعدني في البيت، الموهبة أكبر من أي وزير داخلية».

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أكد أن «مشكلة مصر في الـ 65 سنة الأخيرة هي الإخوان والناصريين، الطرفين هما من عطلوا مسيرة التجربة الديموقراطية والحريات السياسية».

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التحرير

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