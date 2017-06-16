"التحالف": مقتل 424 طفلاً شاركوا بالقتال في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ( حكومي)، اليوم الجمعة، بأن عدد الاطفال المجندين الذين قتلوا اثناء مشاركتهم في المعارك في اليمن بلغ 424 طفلاً، بينما أصيب 16 آخرون بإعاقات دائمة.

وقال رياض الدبعي، مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني خلال ندوة مجلس حقوق الإنسان بجنيف: "إن الأطفال المجندين ينتمون غالبا لمحيط اجتماعي قبلي وفقير".

وأضاف الدبعي "أن مليشيا الحوثي جندت واستخدمت الأطفال في المعسكرات ونقاط التفتيش، إما لتقديم الخدمة والمساعدة في الأمور غير العسكرية، أو لتفتيش سيارات المارة والناس في نقاط التفتيش في شوارع المدن".

وأوضح الدبعي حسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن الأطفال الذين استقطبوا للتجنيد "في صفوف مليشيا الحوثي كانوا يؤخذون دون علم أهاليهم، أو من خلال الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد".

من جانبه قال عصام الشاعري، رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان "إن حالات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين زادت عدة أضعاف في العام السابق مما تسبب في سقوط ألاف الضحايا من الأطفال".

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.