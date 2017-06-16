ترامب "يلغي" اتفاق أوباما مع كوبا ويطالب باحترام حرية التعبير
ترامب "يلغي" اتفاق أوباما مع كوبا ويطالب باحترام حرية التعبير
08:51 م الجمعة 16 يونيو 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انه بصدد "إلغاء الاتفاق احادي الجانب كليا مع كوبا" الذي أبرمته الإدارة السابقة، في تغيير جزئي عن مسار سلفه باراك أوباما الخاص ببدء العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وقال ترامب إنه سيشدد بعض القيود على السفر والتجارة مع كوبا، مشيرا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من النظام الكوبي، حتى مع ابقائه على العديد من الإصلاحات التي أقرها أوباما.
وأمر البيت الابيض وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الأخرى بفرض لوائح تحظر المدفوعات المباشرة إلى الجيش والاستخبارات الكوبيين، فيما يعتزم الاعلان عن قيود على سفر الأفراد إلى الجزيرة.
ودعا ترامب إلى إجراء تغييرات في كوبا، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حرية التعبير والتجمع.
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