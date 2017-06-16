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إدارة البايرن تضع بديلا لـ«سانشيز» في الميركاتو الحالي

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إدارة البايرن تضع بديلا لـ«سانشيز» في الميركاتو الحالي إدارة البايرن تضع بديلا لـ«سانشيز» في الميركاتو الحالي

التحرير

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حدد نادي بارين ميونيخ الألماني، عدة أهداف محتملة أخرى بديلة لصفقة أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال الإنجليزي، التي أصبحت مهددة بالفشل، أبرزها التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أن إدارة البافاري وضعت البلجيكي كاراسكوا أول البدائل المقترحة للتشيلي سانشيز في الميركاتو الحالي. 

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وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تصل الصفقة إلى 35 مليون جنيه إسترلينى فقط، بالرغم من أنه مرتبط بتعاقد لمدة 5 سنوات مع أتلتيكو مدريد.

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