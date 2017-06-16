غدا.. «رسالة سلام» في ختام ملتقى فنون القاهرة التاريخية بشارع المعز

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يقام غدًا السبت، في التاسعة والنصف مساءً، حفل ختام الملتقى الدولي الأول لفنون القاهرة التاريخية، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح، في شارع المعز أمام متحف النسيج.

وقال انتصار عبد الفتاح، في تصريحات خاصة، إن الاحتفالية تضم كل من فرقة رسالة سلام الدولية (مصر)، وفرقة المرعشلي (سوريا)، وحوار فني بديع نستدعى به كل ما هو جميل ومؤثر إيجابيًا في تاريخ الأمم، مضيفًا، "ولنقف معًا ننشد من أجل الخير والحياة والسلام في مواجهة الظلاميين والمتطرفين، وليبقى الفكر والإبداع بمثابة السلاح الأهم في وجه الإرهاب".