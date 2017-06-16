الأهلي يقرر الاعتذار عن كأس العالم للأندية في قطر

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن اللواء شيرين شمس مدير النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن المشاركة في كأس العالم للأندية بكرة اليد، المقرر إقامتها في قطر، تنفيذا لقرار المقاطعة الشاملة تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية ومطالب وزير الرياضة بعدم الاشتراك في أي بطولات ودية أو رسمية لها علاقة أو أطرافها قطرية.

وجاء قرار الأهلي، اليوم الجمعة، بعدم المشاركة في البطولة تماشيا مع موقف الحكونة المصرية المقاطع لدولة قطر.

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وكان الأهلي تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وتقام البطولة في الدوحة بين 25 أغسطس و28 من نفس الشهر.