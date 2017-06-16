أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يقرر الاعتذار عن كأس العالم للأندية في قطر

Google+ Print
الأهلي يقرر الاعتذار عن كأس العالم للأندية في قطر الأهلي يقرر الاعتذار عن كأس العالم للأندية في قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن اللواء شمس مدير النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن المشاركة في كأس العالم للأندية بكرة اليد، المقرر إقامتها في قطر، تنفيذا لقرار المقاطعة الشاملة تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية ومطالب وزير الرياضة بعدم الاشتراك في أي بطولات ودية أو رسمية لها علاقة أو أطرافها قطرية.

وجاء قرار الأهلي، اليوم الجمعة، بعدم المشاركة في البطولة تماشيا مع موقف الحكونة المصرية المقاطع لدولة قطر.

شاهد أيضا

وكان الأهلي تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب ، وتقام البطولة في الدوحة بين 25 أغسطس و28 من نفس الشهر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر

اختبار طبي لمدافع الزمالك يحسم موقفه من السفر للجزائر

الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

الزمالك يجدد رغبته في ضم إبراهيم حسن.. وإدارة الدراويش تتمسك باللاعب

زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا

زادة ينهي ترتيبات إقامة الزمالك بالجزائر.. ويجتمع مع مسؤولي الأمن غدا

حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة

حمادة أنور: الزمالك كامل العدد قبل مواجهة اتحاد العاصمة