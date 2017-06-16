الكرملين: أبلغنا بوتين بتصفية محتملة لزعيم داعش في سوريا
الكرملين: أبلغنا بوتين بتصفية محتملة لزعيم داعش في سوريا
08:47 م الجمعة 16 يونيو 2017
موسكو- (أ ش أ):
قال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتصفية محتملة لزعيم تنظيم "داعش" المتشدد أبو بكر البغدادي، إذ أنه يتلقى تقارير من وزارة الدفاع بشكل منتظم.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تصفية البغدادي خلال الغارة الجوية الروسية التي استهدفت تجمعًا لقيادات داعش في مدينة الرقة السورية أواخر مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.
ورفض بيسكوف، أن يقدّر حجم ما أسفرت عنه الغارة الجوية الروسية، لافتا إلى أن "وزارة الدفاع ربما تنظر لما أسفرت عنه الضربة الجوية من وجهة نظر تكتيكية واستراتيجية".
ورجحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، مقتل البغدادي في إحدى ضرباتها الجوية في مدينة الرقة في سوريا، بينما قال وزير الخارجية إن موسكو ليس لديها تأكيد بنسبة 100% بشأن مقتله.
وأوضحت الوزارة، أن الغارة التي ربما قتلت البغدادي، استهدفت تجمعا لقيادات داعش في الرقة، في ليل الـ 28 من مايو الماضي، لافتة إلى أن الاجتماع كان يبحث آلية تأمين ممر آمن للمتشددين للخروج من الرقة من الجهة الجنوبية.
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