"أوقاف المنوفية": السلفيون ممنوعون من ساحات صلاة العيد

المنوفية – مروة فاضل:

أعلن الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، اليوم الجمعة، الانتهاء من تحديد ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في كل مراكز المحافظة، بإجمالي 353 ساحة.

وقال "يونس" في تصريحات صحفية، إنهم ينسقون مع مديرية أمن المنوفية، لتأمين ساحات صلاة العيد، ورصد أي تجاوزات تحدث بها والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأضاف "يونس" أنهم لم يخصصوا أي ساحات للجماعات السلفية على مستوى المحافظة، مطالبًا جموع أهالي المنوفية، بالإبلاغ عن أي تجاوازت تحدث في أي ساحة مصرح للصلاة بها.

وأشار وكيل أوقاف المنوفية إلى التعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين المصلين وتجهيز ساحات الصلاة بشكل كامل لأداء صلاة العيد، وتركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن أي مفرقعات داخل الساحات.