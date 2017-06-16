"أوقاف المنوفية": السلفيون ممنوعون من ساحات صلاة العيد
"أوقاف المنوفية": السلفيون ممنوعون من ساحات صلاة العيد
08:21 م الجمعة 16 يونيو 2017
الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس
المنوفية – مروة فاضل:
أعلن الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، اليوم الجمعة، الانتهاء من تحديد ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في كل مراكز المحافظة، بإجمالي 353 ساحة.
وقال "يونس" في تصريحات صحفية، إنهم ينسقون مع مديرية أمن المنوفية، لتأمين ساحات صلاة العيد، ورصد أي تجاوزات تحدث بها والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأضاف "يونس" أنهم لم يخصصوا أي ساحات للجماعات السلفية على مستوى المحافظة، مطالبًا جموع أهالي المنوفية، بالإبلاغ عن أي تجاوازت تحدث في أي ساحة مصرح للصلاة بها.
وأشار وكيل أوقاف المنوفية إلى التعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين المصلين وتجهيز ساحات الصلاة بشكل كامل لأداء صلاة العيد، وتركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن أي مفرقعات داخل الساحات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تخصيص 337 ساحة لصلاة العيد في القليوبية
-
تخصيص 42 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالأقصر
-
ارتياح بين طلاب الثانوية بالمنوفية لسهولة امتحان "التفاضل"
-
"أوقاف المنيا": تخصيص 129 مسجدًا للاعتكاف
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
أردوغان عن قرار اعتقال حراسه: سنقاتل سياسيًا وقضائيًا ضد هذا القرارأخبار
-
وفد من مصر والسعودية والبحرين والإمارات لـ"إيكاو": حظر الطيران ضدأخبار
-
انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقيأخبار
-
بالصور.. رغدة تقص شعرها في حلب وتوفي بالوعدفنون
-
الطيب: الأزهر يؤيد "الزواج العرفي" بشروط الزواج وأركانه الصحيحةأخبار
-
وزير التعليم العالي: دراسة عدة نظم للقبول بالجامعات والنموذج الانجليزيأخبار