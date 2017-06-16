بيل كلينتون: كول جهز ألمانيا وأوروبا لدخول القرن الحادي والعشرين

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون إن المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول الذي أعلن عن وفاته اليوم في ألمانيا ، هو الذي جهز: "ألمانيا وأوروبا بأسرها لدخول القرن الحادي والعشرين".

وقال كلينتون الذي كان واحدا من السياسيين الذين عاصروا كول حيث كان يشغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من 1993-2001: "لقد طلب منه الإجابة على بعض الأسئلة الأكثر أهمية في عصره، وفي معرض إجابته عليها بشكل صحيح، تمكن من إعادة توحيد ألمانيا القوية والمزدهرة وإنشاء الاتحاد الأوروبي".

وأعاد كلينتون الى الاذهان تجمعا شارك فيه القادة في برلين الشرقية السابقة عام 1994 وما لاحظه من "أمل حقيقي في عيون عشرات الآلاف من الشباب".

وقال كلينتون "عرفت في تلك اللحظة أن هيلموت كول هو الرجل الذي يمكن أن يساعدهم على تحقيق أحلامهم، واستمرت أحداث التاريخ لتثبت أنه حقق ذلك".