الاناضول:أردوغان وماكرون وتميم يطالبون بتعريف واضح للمنظمات الارهابية

إسطنبول - (د ب أ):

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأزمة الخليجية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال مشترك.

ونقلت وكالة الاناضول للأنباء، الرسمية، عن مصادر في الرئاسة التركية، لم تسمها، قولها إن "القادة تبادلوا المعلومات حول الاتصالات واللقاءات التي أجروها من أجل حل الأزمة، وأكدوا على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة فورا".

وحسب التقرير لفت القادة إلى أن "التوتر الحالي يمكن حله عبر الحوار والمفاوضات وليس عبر العقوبات"، وأكدوا على ضرورة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه.

وذكرت الوكالة أن أردوغان وماكرون وتميم "أكدوا وقوفهم ضد كافة أشكال الإرهاب"، وشددوا على "ضرورة تعريف المنظمات الإرهابية بشكل واضح لا يدع مجالا للإجراءات المزاجية".

كما اتفقوا على "البقاء على اتصال وثيق خلال الفترة المقبلة".

ولم تصدر بيانات رسمية فرنسية أو قطرية بخصوص هذا الشأن.

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.