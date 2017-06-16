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رئيس هيئة الأوقاف يحظر على الموظفين نشر موضوعات خاصة بالعمل على " فيسبوك"

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رئيس هيئة الأوقاف يحظر على الموظفين نشر موضوعات خاصة بالعمل على " فيسبوك" رئيس هيئة الأوقاف يحظر على الموظفين نشر موضوعات خاصة بالعمل على " فيسبوك"

مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الأوقاف يحظر على الموظفين نشر موضوعات خاصة بالعمل على " فيسبوك"

08:24 م الجمعة 16 يونيو 2017

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف الجديد، الجمعة، منع جميع العاملين بالمناطق من نشر أي موضوعات خاصة بالهيئة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وعمّم رئيس هيئة الأوقاف، منشورا على جميع أنحاء الجمهورية بأنه ستتم متابعة حسابات العاملين على "فيسبوك"، وسيتم التحقيق معهم حال نشر أي موضوعات تخص العمل بالإيجاب أو السلب.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا الأسبوع قبل الماضي بتولي الدكتور أحمد عبدالحافظ الأستاذ بإحدى الجامعات الخاصة، منصب رئيس هيئة الأوقاف.

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مصراوي Masrawy

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