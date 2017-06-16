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متظاهرون محتجون على حريق برج جرينفيل بلندن يحاولون اقتحام مبنى كنسينجتون تاون هول

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مصراوي Masrawy

متظاهرون محتجون على حريق برج جرينفيل بلندن يحاولون اقتحام مبنى كنسينجتون تاون هول

08:05 م الجمعة 16 يونيو 2017

متظاهرون محتجون على حريق برج جرينفيل بلندن يحاولون اقتحام مبنى كنسينجتون تاون هول

حريق برج جرينفيل

لندن - (د ب أ):

حاول عدد من المتظاهرين اليوم الجمعة اقتحام مبنى دائرة كنسينجتون وتشيلسي تاون هول في لندن، وذلك للحصول على اجابات عن اسئلة بشأن الحريق، الذي اندلع في أحد الأبراج الذي تمتلكه الدائرة ، وأسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وقد تجمع مئات المتظاهرين خارج المبنى للتعبير عن احتجاجهم ، ثم اندفع عشرات المتظاهرين باتجاه مدخل المبنى قبل دعوة منظمي المظاهرة لهم بالتراجع، وذلك بحسب وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوشييشن".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتدفقون نحو المدخل الرئيسي ويسيرون على غير هدى في البهو.

يشار إلى أن 30 شخصا على الأقل توفوا جراء الحريق الذي اندلع أول أمس الأربعاء في برج جرينفيل في ضاحية نورث كينسنجتون بلندن ابتداء من الطابق الثاني، وامتد للطابق الـ24.

ولايزال سبب الحريق مجهولا، ولكن الشرطة قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحريق نشب عن عمد.

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