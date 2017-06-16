جورج بوش الأب: كول كان "صديقا حقيقيا للحرية"
جورج بوش الأب: كول كان "صديقا حقيقيا للحرية"
07:57 م الجمعة 16 يونيو 2017
جورج بوش الأب
واشنطن - (د ب أ):
نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، وفاة المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، ووصفه بأنه "صديق حقيقي للحرية والرجل الذى اعتبره واحدا من أكبر القادة في أوروبا بعد الحرب".
وأشار بوش، الذى عمل بشكل وثيق مع كول كرئيس من 1989 إلى 1993 خلال سقوط حائط برلين وإعادة توحيد شطري ألمانيا، إلى كراهية الزعيم الألماني للحرب، بل وكراهيته الأكبر للشمولية.
وقال بوش في بيان إن "العمل الوثيق مع صديقي الحميم للمساعدة في تحقيق نهاية سلمية للحرب الباردة وتوحيد ألمانيا داخل حلف شمال الأطلسي، سيبقى أحد المباهج الكبرى في حياتي".
"طوال فترة مساعينا، كان هيلموت صخرة – قوية وثابتة. ننعى خسارته اليوم، حتى وإن كنا نعلم أن حياته الرائعة ستلهم الأجيال القادمة من القادة ليجرؤوا بشكل كبير ويحققوا إنجازات عظيمة، فليبارك الله القادر هلموت كول والحرية التي ساعد على تأمينها".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس البرلمان الألماني: كول أسهم في تحقيق "أسعد أوقات ألمانيا"
-
ردود أفعال واسعة النطاق في أوروبا وألمانيا على وفاة هيلموت كول
-
الحزب المسيحى الديمقراطي يعلن وفاة المستشار الألماني الأسبق هيلموت
-
"يوروبول" تحذر من استراتيجية "داعش" الجديدة لمهاجمة أوروبا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"اكتئاب الامتحانات واتصال خاطئ".. سر اختفاء طالبة الثانوية العامةأخبار
-
القحطاني يكشف أسرار مؤامرة القذافي وأمير قطر السابق لاغتيال خادم الحرمينأخبار
-
حدث ليلًا: استنفار أمني وحريق بالزمالك وغلق مترو السادات ورسالة تكتلأخبار
-
أيتن عامر تنهار من البكاء خلال سقوط سيارتها من أعلى جبل بلبنانفنون
-
بالصور.. رغدة تقص شعرها في حلب وتوفي بالوعدفنون
-
بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على "قائمةأخبار