إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة
إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة
07:48 م الجمعة 16 يونيو 2017
ارشيفية
غزة - (د ب أ):
أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على أطراف شرق قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن من بين الإصابات طفل أصيب بعيار ناري في قدمه، فيما أصيب آخر برأسه، مشيرة إلى أن حالة الإصابات وصفت بالخطيرة إلى متوسطة.
وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات منهم أربعة مسعفين ومصورين اثنين وجرى علاجهم ميدانيا.
وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل في مناطق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرقي كل من خان يونس ورفح جنوب القطاع.
وكان فلسطينيان قتلا وأصيب عشرات آخرين بالرصاص الحي والاختناق منذ بداية الشهر الجاري خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تشديد حصار قطاع غزة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إسرائيل تبحث خفض تحويلات مالية للسلطة الفلسطينية بسبب دعم السجناء
-
نتانياهو: إسرائيل غير معنية بالتصعيد في قطاع غزة
-
حماس تشدد إجراءاتها على حدود غزة ومصر بعد يوم من عودة وفدها من القاهرة
-
ليبرمان: التطبيع بين إسرائيل والعرب أولاً ثم سلام فلسطيني إسرائيلي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الجنيه يصعد أمام اليورو والدينار الكويتي لأول مرة منذ أسابيعأخبار
-
هشام ماجد يكشف حقيقة خلافه مع شيكو وأحمد فهمي عقب انفصالهم- فيديوفنون
-
أسعار السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرةسيارات
-
بلومبرج: قائمة مطالب سعودية إماراتية من قطر لإنهاء حصارها قريبًاأخبار
-
رامز ينشر فيديو لم يذاع من قبل لكواليس "رامز تحت الأرض" - فيديوفنون
-
أردوغان عن قرار اعتقال حراسه: سنقاتل سياسيًا وقضائيًا ضد هذا القرارأخبار