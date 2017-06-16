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إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

07:48 م الجمعة 16 يونيو 2017

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

ارشيفية

غزة - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن من بين الإصابات طفل أصيب بعيار ناري في قدمه، فيما أصيب آخر برأسه، مشيرة إلى أن حالة الإصابات وصفت بالخطيرة إلى متوسطة.

وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات منهم أربعة مسعفين ومصورين اثنين وجرى علاجهم ميدانيا.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل في مناطق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرقي كل من خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكان فلسطينيان قتلا وأصيب عشرات آخرين بالرصاص الحي والاختناق منذ بداية الشهر الجاري خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تشديد حصار قطاع غزة.

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