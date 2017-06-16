ردود أفعال واسعة النطاق في أوروبا وألمانيا على وفاة هيلموت كول

برلين (د ب أ):

صدرت ردود فعل واسعة النطاق داخل ألمانيا وفي القارة الأوروبية بعد الإعلان عن وفاة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول.

فقد أشادت رئيسة المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا سابقا شارلوته كنوبلوخ اليوم الجمعة، بسياسة المستشار الألماني الأسبق شاكرة له ما أسداه لعلاقة المجتمع الألماني باليهود من خدمات.

وقالت كنوبلوخ "أتوجه إليه بشكر خاص لالتزامه الذي لم يكل بتحقيق المصالحة، والتعايش بين اليهود وغير اليهود في ألمانيا".

وأوضحت كنوبلوخ أن الاتفاق الإنساني بين كول ورئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا آنذاك هاينس جالينسكي بخصوص استقبال اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق كانت له أهمية قصوى.

كما وصف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشارية مارتن شولتس هيلموت كول بأنه "أوروبي عظيم" و "رجل دولة عظيم".

وأضاف شولتس اليوم الجمعة في برلين: "هيلموت كول مهد طريقا تاريخية لألمانيا وأوروبا وحقق خدمات جليلة لن تنسى له"، ووصف رؤية كول عن ألمانيا الأوروبية بأنها ميراث إلى الأمة الألمانية وإلى أوروبا كلية.

وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني عن تقديره لهذا الميراث قائلا اليوم الجمعة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد رحل عنا ألماني عظيم وأوروبي عظيم، وأنا أنحني إجلالا لما حققه هيلموت كول في حياته".