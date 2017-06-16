جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية
جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية
07:47 م الجمعة 16 يونيو 2017
الدكتور هشام عرفات
القاهرة- (أ ش أ):
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء الجمعة، بجولة مفاجئة بمحطة سكك حديد الحيزة لمتابعة حجز تذاكر قطارات العيد ومتابعة الإجراءات التنسيقية التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية لمنع السوق السوداء.
وأكد الوزير وجود تنسيق تام مع شرطة النقل والمواصلات، كما تفقد شبابيك التذاكر والتقى عددا من الركاب بأرصفة المحطة وداخل أحد القطارات واستمع إلى رأيهم في مستوى الخدمة المقدمة اليهم.
كما اطمأن الوزير -خلال الجولة- على نظافة المحطة والأرصفة وشدد على العاملين بالسكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب وتذليل أي عقبات تواجه جمهور المسافرين واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر.
وتفقد الوزير الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 4B الذي يمتد بطول 35ر6 كم من محطة هشام بركات إلى المحطة التبادلية عدلي منصور (موقف العاشر)، وتشمل 5 محطات علوية هي هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر.
ثم توجه وزير النقل لتفقد أعمال الصيانة بالطريق الدائري حيث أكد ضرورة وضع علامات إرشادية عند مواقف انتظار النقل الجماعي، واستمرار حملات نظافة الدائري والاهتمام بنظافة اللوحات الإرشادية على طول الطريق واستكمال اعمال الفواصل بهذا الطريق الحيوي الهام.
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