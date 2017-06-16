عبد المعز: «اغلقوا الموبايلات في العشر الأواخر وركزوا في العبادة»

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، مساء الجمعة، إن العبد المؤمن لا يأمن مكر الله مهما ما أعطى من خير ورزق كثير، مشيرًا إلى أن المنصب لا يدوم وأن الموت سيأتي لا محالة.

أضاف عبد المعز، خلال ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الجمعة، أنه «يجب على كل شخص أن يتدبر ويشكر الله على النعم التي رزقه الله بها حتى يتقبل الله منه أعماله الطيبة ويغفر له ما ارتكب من معاصي».

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وتابع «يجب على المؤمن أن يتفرغ للذكر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ركزوا في العبادة، أغلق هاتفك المحمول وتدبر وتأمل ذكر الله تبارك وتعالي، فما أجمل أن يُعبد الله وحده دون سواه».