فيديو| قبطي يزين فانوس رمضان بصور «الطيب وتواضروس»

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شهر رمضان من الشهور المحببة لدى المصريين سواء مسلمين أو مسحيين، وتتجلى فيه مظاهر الوحدة الوطنية، إذ يحرص المسحيين على الاحتفال بالشهر الكريم، وتزيين الشوارع.

وحرص الشاب ملاك خلف، 30 سنة، على تزيين شارع الثلاثين بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، ووضع صور رموز دينية على الفانوس، الذي زين به الشارع وهم: أحمد الطيب، شيخ الأزهر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ محمد متولي الشعراوي، والبابا شنودة.

قال خلف إن رمضان من الشهور المحببة إلى قلبه وأفراد أسرته، وإنه يعيش جميع الأجواء الرمضانية، موضحا أن فكرة الفانوس جاءته بعد مجموعة من الأحداث التي شهدتها مصر، لمحاولة بث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، فصنع فانوس كبير طوله 3 أمتار، للتأكيد على أنه لن تحدث فرقة بين المسلمين والمسيحيين أبدا، كما صنع فانوس آخر على شكل كعبة بمنطقة الحضرة.

وأضاف أنه أرفق بجوار صور الرموز الدينية أسماء أبنائه "يوأنا وكيرلس"، لبث روح السماحة والحب مع المسلمين، مشيرا إلى أن الرموز الدينية الوطنية الموضوعة على الفانوس، قدوة للملايين من المصريين في تعاملهم ووطنيتهم وسماحتهم وعلينا أن نقتدي بهم.

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