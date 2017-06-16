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مركز جديد لـ«ميسي» مع برشلونة حال عودة «دولوفيو»

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مركز جديد لـ«ميسي» مع برشلونة حال عودة «دولوفيو» مركز جديد لـ«ميسي» مع برشلونة حال عودة «دولوفيو»

التحرير

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ينوي الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، إجراء عدة تغييرات في تشيكلة الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل 2017-2018. 

وذكر موقع «جول» العالمي، اليوم الجمعة، أن فالفيردي يريد أن يضفي تغييرات عديدة على تشيكلة الفريق مع بداية الموسم في حالة عودة جيرارد دولوفيو لاعب الفريق السابق، والمعار حاليًا إلى فريق ميلان الإيطالي من إيفرتون الإنجليزي، سيأخذ جيرارد مكان الأرجنتيني ليونيل ميسي في تشكيلة البارسا. 

أضاف الموقع أن فالفيردى سوف يعتمد على ديولوفيو فى الجهة اليمنى بدلا من ميسي مع "لويس سواريز، نيمار دا سيلفا"، ويتحول النجم الأرجنتينى للعب فى خط الوسط خلف الثنائى الهجومى كما فعل فى العديد من المباريات خلال الموسم الأخير 2016/2017.

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التحرير

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