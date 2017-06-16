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بايرن ميونيخ يرفض شرط «سانشيز» لضمه في الميركاتو

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بايرن ميونيخ يرفض شرط «سانشيز» لضمه في الميركاتو بايرن ميونيخ يرفض شرط «سانشيز» لضمه في الميركاتو

التحرير

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صرفت إدراة نادي بايرن ميونيخ الألماني، النظر عن التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وجاء رفض إدارة البافاري بعد أن اشترط سانشيز الحصول على راتب خيالي وصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وأكدت  صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن إدارة بايرن ميونخ قالت إنها لن تستطيع تلبية مطالب التشيلى الدولى أليكسيس سانشيز، بالرغم من رغبتهم الملحة فى التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

كما أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن سانشيز يرغب فى رفع راتبه إلى 22 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ما يقرب من 423 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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التحرير

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