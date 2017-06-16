مرتضى منصور يعقد جلسة مع «ستانلي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع النيجيري ستانلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتأكيد على رغبة النادى فى ضمه بشكل نهائى من وادى دجلة بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الحالى، بشرط موافقة ناديه على العرض المادى الجديد.

وأكد منصور أنه يرغب في التجديد لستانلى، موضحا أن هناك اتصالات مع إدارة دجله لتخفيض المبلغ المطلوب لشراء اللاعب.

شاهد أيضا

وكان الزمالك قد رفض رفع العرض المادى لضم ستانلى المقدر بـ 15 مليون جنيه، خاصة بعد ضم الكونغولى كاسونجو كابونجو بنفس القيمة من الاتحاد السكندرى.