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مرتضى منصور يعقد جلسة مع «ستانلي»

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مرتضى منصور يعقد جلسة مع «ستانلي» مرتضى منصور يعقد جلسة مع «ستانلي»

التحرير

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عقد  رئيس نادي ، جلسة مع النيجيري ستانلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتأكيد على رغبة النادى فى ضمه بشكل نهائى من وادى دجلة بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الحالى، بشرط موافقة ناديه على العرض المادى الجديد.

وأكد منصور أنه يرغب في التجديد لستانلى، موضحا أن هناك اتصالات مع إدارة  دجله لتخفيض المبلغ المطلوب لشراء اللاعب.

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وكان الزمالك قد رفض رفع العرض المادى لضم ستانلى المقدر بـ 15 مليون جنيه، خاصة بعد ضم الكونغولى كاسونجو كابونجو بنفس القيمة من الاتحاد السكندرى.

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التحرير

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