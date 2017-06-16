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مران الزمالك| عودة حفني.. وعدم مشاركة محمد إبراهيم

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مران الزمالك| عودة حفني.. وعدم مشاركة محمد إبراهيم مران الزمالك| عودة حفني.. وعدم مشاركة محمد إبراهيم

التحرير

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عاد أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

 كما شارك حفني في التقسيمة عقب شفائه من شد في العضلة الضامة.

 فيما خضع محمد إبراهيم لجلسة علاجية، بعد أن حضر لمران اليوم، بعد فترة الراحة التي حصل عليها بسبب الاصابة بالحزام الناري، ولم يشارك اللاعب فى المران بسبب استمرار إصابته بالحزام الناري.

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وخضع أيضا محمد مجدي مدافع فريق الكرة بنادي لجلسة علاجية اليوم بعد شكواه من شد في العضلة الخلفية.

بينما حرص البرتغالي إيناسيو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بالجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم؛ من أجل الحديث عن مواجهة الأمس أمام أسوان في الدوري، كما تحدث مع معاونيه عن تجهيز اللاعبين وبرنامج مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

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التحرير

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