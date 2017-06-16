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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل الإفطار

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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل الإفطار محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل الإفطار

التحرير

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عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل تناول وجبة الإفطار، استعدادا لمباراة سموحة.

وحرص البدري التأكيد على بعض النقاط الفنية، والأمور التكتيكية، والتي ستطبق في المباراة، وشرح دور كل لاعب خلال المباراة.

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ومن المقرر أن تشهد مباراة سموحة منح الفرصة للاعبين البدلاء بعد قرار اليدري بإراحة الأساسيين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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