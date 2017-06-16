بالفيديو :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجة

مصراوي Masrawy

كتبت-نرمين الجلاد:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بين روادها بطلها مصفف الشعر اللبناني "منير".

وتفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع أنباء افتتاح "صالون منير" بالقاهرة، والذي من المزمع أن يقام الأحد

ويعتبر" صالون منير" من أشهر الصالونات في بيروت ووصلت شهرته ايضا الى كل الدول العربية والعالم مؤخرا من خلال الانستقرام حيث تحصد الفيديوهات آلاف المشاهدات والتعليقات.

وأبرز الفيديوهات التي اشتهر بها صالون منير هي تلك الخاصة بتغيير ألوان الشعر وخصوصا أن منير يقوم بتحولات رائعة وملفتة في الشعر من خلال تقنيات جديدة ومميزة

وأنهالت التعليقات الساخرة إضافة إلى نشر صور ساخرة على "منير" والذي لم يعرفه الكثيرون من الرجال ليتضح في النهاية أنه من أشهر مصففي الشعر حول العالم، وأن أقل سعر لصبغ الشعر لديه في مصر يبلغ حوالي 300 دولار.