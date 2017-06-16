غدا.. رئيس الوزراء يشهد اتفاقية بين النقل و"جنرال إلتكتريك"

كتب - محمد غايات:

يشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، توقيع اتفاقية بين وزارة النقل وشركة جنرال إليكتريك، للمساهمة في تطوير شبكة السكة الحديد وذلك بحضور هشام عرفات وزير النقل، والرئيس التنفيذي للشركة وذلك بمقر وزارة الاستثمار.

وبموجب الاتفاقية تقوم شركة جنرال إليكتريك بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار على أن تقوم الشركة بتصنيع 35% منها في مصر، وذلك في إطار تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.

وتساهم الاتفاقية في تحسين نظام شبكات النقل في مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذي يساهم في خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث والتوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم في زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.

وعقب انتهاء مراسم توقيع الاتفاقية يعقد وزير النقل والمدير التنفذي لشركة جنرال إليكتريك للحديث بشكل مفصل عن بنود الاتفاقية ومدى استفادة قطاع السكة الحديد منها.